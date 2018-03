Bert De Vroey vanuit Za'atari: "Dit vluchtelingenkamp is een stad geworden"

7 jaar al woedt de oorlog in Syrië en die bracht een grote vluchtelingenstroom op gang. VRT NWS-journalist Bert De Vroey maakt een stand van zaken op in Za’atari, een vluchtelingenkamp in Jordanië. Hier wonen 80.000 Syriërs die gevlucht zijn voor de oorlog. Meer dan de helft van hen zijn kinderen.