Wat heeft  nieuwsombudsman Tim Pauwels in zijn eerste werkjaar geleerd? 

Donald Trump

Vreemd is het dus niet dat het belangrijkste inhoudelijk cluster voor 2017 de berichtgeving over Donald Trump is. Was die berichtgeving partijdig? Ik heb in 2017 heel wat berichtgeving over Donald Trump herlezen, herbekeken en herbeluisterd met het redactiestatuut in het achterhoofd. Nu staat er in dat redactiestatuut wel degelijk dat er ruimte móét zijn voor kritische duiding en evaluatie. Heel wat indieners van klachten vonden wezenlijk dat VRT NWS Donald Trump gewoon moest steunen of in elk geval niet mocht bekritiseren.

Zoals ik in mijn basistekst over onpartijdigheid uitleg, is er een verschil tussen (onhaalbare en onwenselijke) neutraliteit en onpartijdigheid. Het is vaak moeilijk om partijdigheidsklachten met het redactiestatuut in de hand zonder meer “gegrond” te verklaren, maar ze kregen wel vaker het label “ongegrond met een opmerking”. Geen onbetwistbare fout dus, maar toch iets om beter op te letten.