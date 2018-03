Bioscoopbezoek stijgt weer (lichtjes)

De Belgische filmsector is blij met 2017: alles samen werden 19.555.375 kaartjes verkocht, een lichte stijging van 0,76 procent tegenover het jaar daarvoor. Dat leverde een omzet van 161 miljoen euro op.

Dat positieve beeld is het resultaat van investeringen in comfortabele zalen, van nieuwe technologie én van het sterke filmaanbod, zegt de filmsector.

Amerika overheerst

Amerikaanse films maakten vorig jaar 31% van het aantal films in de zalen uit, maar ze waren wel goed voor 76% van de ticketverkoop. 47% van de uitgebrachte films was Europees, maar die leverden maar 13% van de omzet.

Vooral Amerikaanse films stuwen de box-office. Pieter Swaelens - Vereniging van Filmdistributeurs VFDB

Kampioen zijn is plezant

Er kwamen vorig jaar 35 Belgische films in de zalen, eentje meer dan in 2016. De omzet bleef nagenoeg gelijk: 13,6 miljoen euro. De populairste Belgische film was de derde Kampioenenfilm, met 309.692 bezoekers. “FC De Kampioenen 3: Forever” kwam pas net voor Kerstmis in de zalen, en zal dus nog een rol spelen in de statistieken van 2018. Hoewel “Patser” aan een sterke opmars bezig blijft, dit jaar, nu al met meer dan 300.000 verkochte kaartjes.

De populairste film van 2017 was “Beauty and the Beast”, de remake van de animatiefilm, met Emma Watson. Dat product van Disney trok 768.538 bezoekers en krijgt daarom de "Belgian Big Screen Award".

Dit waren de zeven meest bekeken films van 2017: "Beauty and the Beast"



"Despicable Me 3"

"Fat & Furious 8"

"Star Wars: The Last Jedi"

"Pirates of the Carribean: Salazar's Revenge"

"Fifty Shades Darker"

"The Boss Baby"