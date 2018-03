Brussel maakt komaf met de opvolgerslijsten

Dankzij het ritsprincipe zullen mannelijke en vrouwelijke kandidaten elkaar moeten afwisselen van de eerste tot en met de voorlaatste plaats. Het Brusselse Parlement hoopt met het ritsprincipe dat meer vrouwen verkozen raken.

Alleen de lijstduwersplek vormt daarop een uitzondering, anders zouden de twee belangrijkste plaatsen (lijsttrekker en -duwer) bij het oneven aantal kandidaten steeds door mensen van hetzelfde geslacht worden ingevuld.

Daarnaast verdwijnen de opvolgerslijsten in Brussel. Als een parlementslid bijvoorbeeld minister wordt, zal niet meer een opvolger - die dus eigenlijk niet verkozen is - zijn of haar zitje innemen, maar wel de eerstvolgende partijgenoot met de meeste voorkeurstemmen.

De maatregel is goedgekeurd in de Commissie binnenlandse zaken van het Brussels parlement. De plenaire zelf moet nog groen licht geven.