Brusselse vrouwen krijgen app tegen seksueel geweld

De app "Blijf van mijn lijf" is ontwikkeld door het Brussels Gewest, samen met de vzw Touche pas à ma pote.

Wie op straat wordt lastiggevallen, kan dat op de app laten weten. Je duidt op de kaart aan waar het gebeurt en meteen zien dan een aantal "streetangels", mensen die met het probleem begaan zijn en zich via de app hebben gemeld, dat er iemand wordt lastiggevallen. Zij kunnen dan ter plaatse gaan om het slachtoffer te helpen.

Ook voor holebi's

Bovendien zal de app ook helpen om het probleem van seksuele intimidatie in kaart te brengen. "We weten dat het fenomeen wijdverspreid is, maar we weten niet precies in welk buurten en op welke momenten. Door deze informatie zal de politie gerichter kunnen patrouilleren", zegt staatssecretaris Bianca Debaets. De app zal trouwens ook kunnen worden gebruikt door holebi's die last hebben van homofoob gedrag.

Oproep naar mannen

De "Blijf van mijn lijf"-app is ook meteen een oproep aan mannen om solidair te zijn. Ze kunnen zich via de app ook registreren als "streetangel" om zo tussenbeiden te komen als een vrouw wordt lastiggevallen. In Parijs, waar een gelijkaardige app wordt gebruikt, zijn 30% van die "streetangels" mannen.

Foto: Reportage "Femme de la rue".