Burgemeester Gistel over onderzoek Homans: "Heel veel gemeenschapsgeld en om wat te bewijzen?"

In Gistel kunnen vrijwilligers, stadsmedewerkers en sociaal assistenten een cursus basiswoorden Arabisch volgen om "het ijs te breken en gemakkelijker contact te leggen" met vluchtelingen in de gemeente. "De cursiste zelf is iemand van Syrische afkomst die in Syrië lesgaf. Ze bood zich vrijwillig aan als soort return voor het feit dat ze hier mag blijven wonen", zegt de burgemeester in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Maar minister Homans is erg kritisch voor het initiatief. "Ik verwerp dit vanuit al mijn bevoegdheden en vanuit mezelf als persoon", zei ze in het parlement na een vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). "Het is niet verenigbaar met onze doelstellingen van integratie. Het is belangrijk dat nieuwkomers vanaf dag één in een taalbad Nederlands worden ondergedompeld." Homans heeft daarom een onderzoek bevolen: alle provinciegouverneurs moeten nagaan of er ook elders dergelijke initiatieven zijn en of dit in overeenstemming is met de taalwetgeving.

De burgemeester van Gistel nuanceert de hele kwestie: "Wij gaan niet in tegen de taalwetgeving. Het is niet de bedoeling om een hoogstaande cursus Arabisch te geven. We gaan de mensen ook niet georganiseerd in het Arabisch aanspreken." Meneer Halewyck wil naar eigen zeggen ook niet voorbijgaan aan het principe van integratie. "Het beste voorbeeld is de Syrische mevrouw die lesgeeft. Ze is anderhalf jaar in Gistel en ze praat beter Nederlands dan de gemiddelde Waal."

De kwestie is dan ook "much ado about nothing". "Maar da's in het Engels dus ik ga het anders formuleren", aldus een ironische burgemeester. "Het gaat om een storm in een glas water. "Ik kan mevrouw Homans niet verhinderen om haar onderzoek te doen. Maar daar zal weer heel veel gemeenschapsgeld naartoe gaan en om wat te bewijzen?"