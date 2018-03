Campagne voor klasgenootje dat uitgewezen wordt bij kabinet van Francken

Ardian Nuhiji (18) woont al 8 jaar in Denderleeuw, hij loopt school in het IKSO. Zijn zus (20) studeert aan de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen. Hun vader en moeder brachten hen hier zoveel jaren terug naartoe, en vroegen asiel aan. Dat kregen ze niet. Ze gingen in beroep, en zetten nieuwe procedures in gang, maar dat bracht niets op. De Dienst Vreemdelingenzaken gaf hun het bevel België te verlaten, maar dat volgden ze niet op.

Ze zijn goed geïntegreerd, het gaat toch niet op om hen van ons weg te rukken?

Dat zegt Lise Roesens, schoolvriendin. De jongeren begrijpen het niet, voor hen staat integratie gelijk aan verblijfsrecht. Ze hebben geen boodschap aan papieren of wettelijke status. De jongeren hebben de voorbije weken 6000 handtekeningen ingezameld, en afgegeven aan de de burgemeester van Denderleeuw, Jo Fonck. En ze begonnen te pennen aan steunbetuigingen voor het gezin. Die hebben ze vandaag aan het kabinet van staatssecretaris Francken afgegeven. Francken was er zelf niet om ze in ontvangst te nemen.

"We begrijpen dat de familie hier in de fout ging", zegt de klastitularis, Mieke De Neve, "maar waarom laten ze hem zijn laatste jaar niet afmaken? Hij zit in het zesde, nog 3 maanden, en hij heeft zijn diploma op zak." Maar daar houdt de Dienst Vreemdelingenzaken geen rekening mee. "Volgens een circulaire moeten zij al wie na de paasvakantie zou worden opgepakt nog ongemoeid laten tot het eind van het schooljaar, maar meer is praktisch onhaalbaar", zegt woordvoerder Geert De Vulder.

Ondergedoken of opgepakt