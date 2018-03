CEO Westvlees in Westrozebeke krijgt celstraf voor arbeidsongevallen

De arbeidsongevallen gebeurden in 2015 en 2016. Drie werknemers verloren elk twee vingers. De arbeidsauditeur stelde tijdens de rechtszaak dat er geen gebruiksaanwijzingen waren voor de machines en dat de bedieningsknoppen niet in orde waren. De CEO van zijn kant wees op de "unieke bedrijfssfeer, goede verstandhouding met de werknemers en de installatie van een nieuwe slachtlijn, die veel veiliger is."

Verontwaardigd

Maar hij werd dus toch veroordeeld tot een celstraf, en daar is Jos Claes verontwaardigd over. "Ik ga zeer zeker in beroep tegen die celstraf. Ik heb het er moeilijk mee en onze medewerkers ook."

De slachtoffers werken nog alledrie bij Westvlees. "Ook zij zijn heel verontwaardigd en begrijpen niet hoe het zo is kunnen lopen, maar de gerechtelijke wegen zijn blijkbaar ondoorgrondelijk", zegt Jos Claeys nog.



Alleen boete voor Clarebout Patatoes

Opvallend is toch wel de gevangenisstraf voor Jos Claeys. Want eerder deze week werd ook aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Patatoes uit Nieuwkerke veroordeeld voor een arbeidsongeval, maar niet tot een gevangenisstraf, wel tot een boete van meer dan 25.000 euro. Een Franse vrouw van 29 raakte twee jaar geleden op haar eerste werkdag in het bedrijf gekneld tussen twee machines en stikte.