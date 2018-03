De Croo over Zalando-deal: "Zulke investeringen gaan we niet aantrekken met bier en chocolade"

"We exporteren jobs"

"Maar het is nooit te laat om het status quo te doorbreken", ging De Croo verder. "De geesten moeten nu snel rijpen. We gaan dit soort investeringen niet aantrekken met bier en chocolade."



"We zijn traditioneel een exportland, wel momenteel exporteren we vooral jobs. In de e-commercesector zijn er al 30.000 jobs die we hier hadden kunnen houden. Jobs die vooral ten goede komen aan laaggeschoolden. Zulke jobs hebben we ook nodig in een digitaliserende economie, zodat er niet alleen jobs bijkomen voor hooggeschoolden."



Het probleem voor minister De Croo is dat de loonlastenverlaging nu van toepassing is van middernacht tot 5 uur 's morgens, maar de uren van 20 uur 's avonds tot middernacht zijn cruciaal voor de e-commerce. "Eind deze maand is er een begrotingscontrole. Ik hoop dat dit iedereen heeft wakkergeschud."



Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) was er als de kippen bij om fijntjes op Twitter te reageren: