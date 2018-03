Zalando: "Nog geen beslissing genomen over locatie distributiecentrum"

"Nog geen beslissing"

Maar Zalando heeft nu zelf in een officieel statement laten weten dat er nog geen beslissing is genomen: "We screenen constant locaties in verschillende landen die dienst kunnen doen voor een verdere expansie van ons logistieke netwerk. We zijn in gesprek met lokale autoriteiten in verschillende delen van Europa, waaronder België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Maar een beslissing over de volgende locatie is nog niet genomen."

Met wat we in het Zomerakkoord beslist hebben rond nachtarbeid in de e-commerce kunnen we perfect de concurrentie met Nederland aangaan

Peeters: "Ik wil met Zalando samenzitten"

Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) zegt het in een reactie een beetje te betreuren dat hij noch door zijn Waalse collega's, noch door Zalando is aangesproken over het dossier. "We zouden heel graag tekst en uitleg geven aan Zalando over wat we beslist hebben rond e-commerce. Want met wat we in het Zomerakkoord beslist hebben rond nachtarbeid in de e-commerce en de versoepeling van de procedures in die sector kunnen we perfect de concurrentie met Nederland aangaan."

Maar Peeters' collega in de federale regering Alexander De Croo (Open VLD) haast zich om te zeggen dat we nog altijd achterop hinken in vergelijking met de buurlanden, vooral als het gaat om de wetgeving rond nachtarbeid. "Er zijn dingen veranderd aan die wetgeving, maar dat is niet voldoende. We moeten die nachtarbeidjobs goedkoper maken voor de werkgever. We moeten het ook gemakkelijker maken om die jobs te kunnen invoeren. Het gaat over duizenden jobs die vandaag juist buiten onze landsgrenzen gecreëerd worden. Ik wil dat die jobs naar ons land komen. Vandaag hebben we daar een nadeel en ik vind niet dat we lijdzaam moeten toezien."