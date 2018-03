Doodzieke vrouw naast Russische ex-spion is zijn dochter

"Ik zeg aan regeringen in de hele wereld dat geen enkele poging om op Britse bodem onschuldige levens weg te nemen, zonder sancties of ongestraft zal blijven.” Johnson sprak van een "storend" incident dat een "echo" is van de dood van Aleksandr Litvinenko in 2006.

"Kwaadspreken over Rusland”

De Russische ambassade in Londen is niet te spreken over speculatie in de Britse pers omtrent een mogelijke rol van Moskou en spreekt van "kwaadspreken over Rusland".



"De situatie in de media komt neer op een verdere uitbreiding van de anti-Russische campagne die in Groot-Brittannië al wordt gevoerd.” De ambassade roept de autoriteiten op tussen te komen "om een einde te maken aan de demonisering van Rusland". Dat het incident "een door de Russische speciale diensten geplande daad is, komt niet overeen met de werkelijkheid”.



Zowel de ex-spion als zijn dochter liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie heeft ondertussen een restaurant, een pub en andere gelegenheden in Salisbury gesloten. Toch "lijkt er geen onmiddellijk gevaar voor de volksgezondheid te zijn”, aldus de politie.