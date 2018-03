Zussen Lore en Ans gingen samen “Down the road”: “Down is méér dan lachen en knuffelen” 

“Het allerleukste was het paardrijden in Frankrijk. De leukste van de groep? Kevin. We hadden veel gemeen: onze liefde voor "Thuis", dieren en we konden goed lachen samen. En complimenten geven. (lacht) Ook Lisa hoor ik nu nog regelmatig via Whatsapp. En Dieter? Die sprong op de bedden om ons wakker te maken. Die is zo zot als een aapje (lacht).”

Ook voor Ans, die bij productiehuis "Roses are Blue" mee aan de wieg stond van "Down the road", was dit bijzonder. “Als redacteur heb ik vooraf de research gedaan, verhalen gesprokkeld en geprobeerd te anticiperen op moeilijke situaties. Ik stond, vanuit mijn eigen ervaring met Lore, Dieter Coppens en begeleidster Griet bij waar nodig. Maar eigenlijk had Lore mij niet nodig. En Dieter ook niet. Hij voelt mensen en situaties zo goed aan, en hij smeet zich zo hard dat hij de geknipte man was om dit te doen. Ik zag hen graag bezig, als groep.”

Wat is down, volgens Ans én Lore zelf?

“Eerst en vooral: er bestaat niet één definitie van down: net zoals elke mens anders is, zijn mensen met down dat ook. Het is een héél breed spectrum”, legt Ans uit. Beide zussen beschrijven trisomie 21 op een heel andere manier, maar er is wel één constante. “Down is veel meer dan het hardnekkige cliché van mensen die altijd lachen en willen knuffelen.”

Hoe en waarom is “Down the road” ontstaan?

We wilden tonen wat down kán zijn, en waartoe downies in staat zijn.

Vorig jaar was down niet uit de media te slaan, na het nieuws dat de voorspellende NIPT-test bij zwangere vrouwen zou worden terugbetaald, en dat het aantal kinderen met het syndroom in dalende lijn was. “In die periode zijn we beginnen te brainstormen over iets wat mij als zus van Lore na aan het hart ligt. We waren er snel uit dat we op een eerlijke manier wilden laten zien wat down kan zijn. Het volledig beeld: downies zijn niet altijd vrolijk, soms ook bang, verdrietig, koppig of angstig. Je ziet dat ook in de groep: er zijn moeilijke momenten, zeker wanneer de jongeren tegen hun eigen grenzen aan lopen”, vertelt Ans. “De reacties op de eerste aflevering waren overweldigend: veel ouders van een kind met down waren blij dat we lieten zien waartoe downies in staat zijn.”

In eerste instantie dacht Ans zelfs niet aan haar eigen zus Lore als deelnemer. “Maar ze was tijdens de voorbereidingen nooit ver weg, en

ze zag zo’n avontuur meteen zitten. Lore knikt enthousiast. “En nu ben ik een beetje een BV, en vragen mensen me een handtekening. Superleuk!”