Economische topadviseur Trump neemt ontslag: "Enorme tegenstander van heffing op aluminium en staal"   

"Cohn was toch wel de belangrijkste adviseur inzake economie", legt Björn Soenens in "De ochtend" uit. "Het is nummer 17 die opstapt in het Witte Huis. Hij was een belangrijk iemand, maar hij paste wel niet in de optiek van Trump. Hij was iemand van Wall Street, een ex-baas van Goldman Sachs. Hij is iemand die enorm gelooft in vrijhandel en daar zit 'm de kneep."

"Cohn was een enorme tegenstander van de aankondiging van Trump om heffingen te leggen op ingevoerd staal en aluminium. Hij heeft er alles aan gedaan om Trump te overtuigen van het tegendeel, maar het is niet gelukt. Cohn is ook koud gepakt door die aankondiging. Hij wist gewoon van niets en was naar verluidt furieus. Hij heeft nog een vergadering proberen te beleggen, met onder meer bierbrouwers omdat zij zeiden dat hun producten in prijs gingen stijgen omdat zij voor een groot deel gemaakt zijn van buitenlands aluminium. Hij wilde ook de autobouwers en vliegtuigbouwers erbij betrekken. Maar Trump heeft gezegd: die vergadering gaat niet door en daarop heeft Cohn zijn conclusie getroken."