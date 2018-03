Eerste veroordeling voor seksisme: "Dit toont dat wet haar nut bewijst, ook in de rechtbank"  

In juni 2016 beledigde een man op straat twee agenten - en vooral de vrouwelijke agent kreeg het zwaar te verduren. Ze kreeg allerlei seksistische verwijten naar haar hoofd geslingerd. Zo had hij haar bijvoorbeeld toegeroepen dat ze een job moest zoeken die geschikt was voor vrouwen, zoals bankbediende. De man werd enkele maanden geleden veroordeeld tot een boete van 3.000 euro voor onder meer smaad, beledigingen, maar ook voor seksisme.

En dat is een primeur voor ons land, zegt het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Een mijlpaal, zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. "Toen de wet gestemd werd, waren er veel mensen die dachten dat die toch nooit toegepast zou worden en dat die geen wijzigingen in de praktijk in gang zou zetten. Dit vonnis toont dat de wet ook in de rechtbank haar nut bewijst."

De wet dateert van 2014. Heeft het niet lang geduurd voor er een eerste veroordeling kwam? "Dat is relatief", zegt Stevens. "Bij de antidiscriminatiewet heeft het tien jaar geduurd voor er een eerste veroordeling kwam. De gerechtelijke molens draaien nu eenmaal iets trager. Daarnaast blijft de wet nog onvoldoende gekend: feiten moeten ook gemeld worden."

Toch relativeert Stevens ook: "Niet iedereen die zich aan dit soort gedrag schuldig maakt, moet veroordeeld worden tot een zware geldboete of gevangenisstraf. Maar de wet creëert wel een kader en we willen deze wet vooral gebruiken om een mentaliteitswijziging op gang te brengen. Een strafwet is een laatste redmiddel." Preventief werken, blijft dus de boodschap.

In "De afspraak" werd vanavond gedebatteerd over zin en onzin van de seksismewet. Voor Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, is met de eerste veroordeling het nut van de wet bewezen. Filosofe Tinneke Beeckman daarentegen vindt deze wet nog steeds overbodig.