Escortgirl beweert over gevoelige informatie te beschikken over Russische inmenging in VS

Escorte Anastasia Vasjoekevitsj zit sinds zondag in een Thaise cel. De vrouw werd opgepakt in de badplaats Pattaya, omdat ze zonder werkvergunning heeft meegewerkt aan een workshop voor sekswerkers. "Ik was alleen toeschouwer, ik heb er niet gewerkt", zo heeft Vasjoekevitsj haar aanwezigheid verklaard. De Thaise politie heeft er 10 mensen opgepakt. Een aantal wordt waarschijnlijk het land uit gezet, de rest wordt in Thailand berecht, dat meldt de politie.

Ik ben bang dat er rare dingen met me gebeuren als ik terug moet naar Rusland Anastasia Vasjoekevitsj

Vasjoekevitsj zegt nu dat ze meer dan zestien uur aan geluidsopnames bezit, die meer informatie kunnen geven over de Russische inmenging in de Amerikaanse politiek. En die de speciale aanklager Robert Mueller zeker zal interesseren.

De escorte hoopt door de geluidsopnames asiel te krijgen in de Verenigde Staten. "Als de VS me beschermt, vertel ik alles", zei Vasjoekevitsj. "Ik ben bang dat er rare dingen met me kunnen gebeuren als ik terug moet naar Rusland." Ook op haar Instagram-account heeft de Wit-Russische heel wat informatie gezet.

Band tussen escorte en VS?

De escorte zou een aantal jaar geleden met zes van haar collega’s ingehuurd zijn voor een tocht op de jacht van Russische miljonair en aluminiumbaron Oleg Deripaska. De aluminiumbaron zou ook goede banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin.



Ook de Russische vicepremier Sergej Prichodko was mee op zeiltocht. Tijdens de boottocht werd er volgens de escorte uitgebreid gepraat over de VS en Rusland, en van die gesprekken zou ze opnames hebben gemaakt. In de VS onderzoekt speciaal aanklager Robert Mueller de inmenging van de Russen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Een van de verdachten in deze zaak is Tump zijn oud-campagneleider Paul Manafort. Blijkbaar heeft Manafort zakelijke banden met de aluminiumbaron Deripaska, de eigenaar van de jacht. En zo is de cirkel rond.



Verschillende bedrijven die eigendom zijn van Manafort zouden miljoenen dollar verschuldigd zijn aan de aluminiumbaron, dat schrijft de krant The New York Times. Ook zou Manafort tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 hebben aangeboden om hem te briefen over de campagne.

"Omkoping tijdens boottocht"

Russisch oppositieleider Aleksej Navalny kreeg eerder al een deel van het materiaal in handen. Navalny sprak meteen schande van de boottocht van de aluminiumbaron en de vicepremier, en hij had het over corruptie. De aluminiumbaron zou de vicepremier hebben willen omkopen tijdens de tocht, beweert Navalny.



Begin vorige maand al zette Navalny een video op YouTube waarin hij de geluidopnames van de escorte gebruikte. In de video is te horen dat de aluminiumbaron en de vicepremier over de Russisch-Amerikaanse relaties praten.

"Beschuldigingen zijn vals"