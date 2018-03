Europees Hof schiet arbitragemechanisme voor investeringsgeschillen binnen EU af

Met het bilaterale investeringsverdrag werkten Nederland en Slovakije een mechanisme uit om conflicten op te lossen tussen Nederlandse investeerders en de Slovaakse overheid, of omgekeerd. Er wordt bij conflicten een "scheidsgerecht" ingesteld met rechters die door de investeerder en de overheid in kwestie worden aangeduid. Het systeem is allesbehalve uniek: er zijn in de Europese Unie 196 soortgelijke bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van kracht.

De kwestie belandde bij het Europees Hof van Justitie - de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie - door een dispuut tussen Slovakije en de Nederlandse verzekeringsmaatschappij Achmea. Achmea trok naar het scheidsgerecht tegen de beslisisng van de Slovaakse overheid om de liberalisering van de markt voor zorgverzekeringen gedeeltelijk ongedaan te maken. De arbiters veroordeelden Slovakije tot een schadevergoeding, waarop de Slovaakse overheid in beroep ging naar een officiële nationale rechterlijke instantie. Die rechtbank vroeg advies aan het Europees Hof van Justitie.

Dat Hof oordeelde dat het arbitragemechanisme niet verenigbaar is met het EU-recht. Het is namelijk niet zeker dat uitspraken van de aangeduide rechters getoetst kunnen worden aan het nationale en het Europese recht, waardoor afbreuk gedaan wordt aan de autonomie van het EU-recht.