Extreem winterweer in rest van Europa: Belgische preiboeren hebben handen vol

Duitsland, Polen en nog andere landen in Oost-Europa zijn te duchten concurrenten als het over preikweek gaat. Maar net daar sloeg en slaat de winter harder toe dan bij ons. Gevolg is dat de boeren daar wel prei hébben, maar hem niet of amper kunnen oogsten. De vraag blijft, en dus wordt de prei gezocht in landen waar oogsten wel nog kan. Bij ons was er vorige week ook een korte oogststop, maar nu gaan de rooiers weer volop het veld op.