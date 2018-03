Fransman die was weggevlucht op E40 in Oostduinkerke, wordt niet overgeleverd aan ons land

De politie vond een tijd na het ongeval zijn overleden vriend (20) in de achtergelaten auto. De Fransen gaan de zaak nu eerst zelf onderzoeken. Ook het parket van Veurne kan de bestuurder nog vervolgen voor wat hij in Oostduinkerke deed. De Fransman werd in totaal al 13 keer veroordeeld, onder meer voor diefstal en vluchtmisdrijf.

"In overleg met het Franse parket en de Franse onderzoeksrechter is beslist dat de man ook voor de dodelijke crash in en het vluchtmisdrijf in Frankrijk zal vervolgd worden, weliswaar onder de Belgische wetgeving. Het strafrecht in ons land laat dat toe. Mochten er burgerlijke partijen uit ons land komen, zouden we de man wel hier laten vervolgen", zegt Filiep Jodts van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne.