Guerrillero's in het parlement

Waarom ruilt de FARC de wapens in voor de politieke strijd?

De voormalige guerrillabeweging FARC ( Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Gewapende Strijdkrachten van Colombia) is sinds september vorig jaar officieel een politieke partij, nadat ze eind 2016 een vredesakkoord had gesloten met de Colombiaanse regering. De laatste twee decennia was de rebellenbeweging sterk gedecimeerd, onder meer door de harde aanpak van de vorige president Alvaro Uribe, waardoor de FARC geen heil meer zag in een bestaan als guerrilla en besloten heeft om de gewapende strijd op te geven (zie inzet "Zestig jaar bloedvergieten in Colombia").

Hebben de ex-guerrillero's kans op slagen in het parlement?

Om te beginnen: de vraag is niet óf de FARC na deze verkiezingen in het Colombiaanse parlement zal zitten, maar wel hoeveel zetels ze zal bemachtigen. In het vredesakkoord is immers afgesproken dat de FARC vanaf de eerste parlementsverkiezingen na het akkoord tot 2026 recht heeft op een minimum van 10 zetels - 5 in de Kamer en 5 in de Senaat. De komende twee legislaturen zullen er dus minstens 10 FARC-leden in het parlement zitten. Op die manier wilden de onderhandelaars een vlottere overgang van guerrillaweging naar politieke partij verzekeren en ervoor zorgen dat de FARC een plaats krijgt binnen de Colombiaanse politiek.

De hamvraag is of de FARC meer dan die 5 zetels kan behalen in elke kamer. (De Colombiaanse Kamer bestaat uit 166 leden, de Senaat uit 102.) Die kans lijkt zeer klein: de voormalige rebellenbeweging is op zijn zachtst gezegd niet erg populair in het door oorlog en geweld getergde land. Ten eerste neemt de partij een risico door onder de naam FARC aan de verkiezingen deel te nemen. Aan die naam kleeft nu eenmaal een donkere geschiedenis van meer dan 50 jaar bloedvergieten. (lees voort onder de foto)