Havenbedrijf Antwerpen is Overheidsorganisatie van het Jaar

Het Havenbedrijf Antwerpen is bij de vijfde editie van de wedstrijd de winnaar over alle categorieën heen. "Het Havenbedrijf Antwerpen staat symbool voor de traditie én de vernieuwing van de Antwerpse haven: de organisatie heeft zich opengesteld voor de buitenwereld en is erin geslaagd om een mindshift door te voeren", aldus juryvoorzitter en voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), Bernard Gilliot. "



"'Welk bedrijf heeft de haven morgen nodig?' is de vraag waarmee het management naar de stakeholders trok. Het resultaat is een organisatie die niet langer rond zichzelf draait, maar openstaat voor de vragen en belangen van de honderden bedrijven die het hart van de Vlaamse economie doen pompen."



Het Antwerpse havenbedrijf was oorspronkelijk genomineerd in de categorie 'Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar'.



De FOD Binnenlandse Zaken werd in de bloemen gezet als de 'Federale Overheidsdienst van het Jaar', het Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen als 'Regionale Overheidsdienst van het Jaar'. De stad Waver mag zich een jaar lang 'Lokale Overheidsdienst van het Jaar' noemen.



Tot slot was er voor het eerst een 'Sustainability Award'. De Vlaamse Belastingdienst schoot hier de oppergaai af met haar inspanningen rond duurzaamheid.



De wedstrijd Overheidsorganisatie van het Jaar wordt georganiseerd door consultancybedrijf EY en haar partners, de zakenkranten De Tijd en L'Echo en de bank BNP Paribas Fortis.