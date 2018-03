Illegaal mergelgroeven bezoeken in Riemst strenger bestraft

Het is al langer verboden om de mergelgroeven te betreden, maar het gebeurt regelmatig. Burgemeester Mark Vos (CD&V): "We stellen vast dat de poorten en omheiningen regelmatig open gebroken worden en dat mensen er toch in gaan. En dat is gevaarlijk. Je kan verdwalen in het enorme gangenstelsel, en de stabiliteit is op enkele plaatsen echt niet goed."

Strenger reglement

De gemeente heeft het politiereglement nu aangepast en gemoderniseerd. "Een aantal wetgevingen zijn aangepast, bijvoorbeeld op het vlak van brandveiligheid", vertelt Vos. "En als er mensen betrapt worden, zal het parket strenger optreden."