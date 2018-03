Internetbankieren trekt meer en meer fraudeurs aan: zo vermijdt u dat u slachtoffer wordt

Bij de 3.205 gevallen van fraude via internetbankieren werd in totaal een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro buitgemaakt, een gemiddelde van 787 euro per fraudegeval. Het aantal gevallen is fors gestegen: in 2016 waren er 475 fraudezaken, in 2015 283.

Het fraudeverlies per fraudeaanval was in de voorbije jaren wel een stuk hoger. De tendens is nu dat de frauders via meerdere pogingen telkens een kleiner bedrag proberen buit te maken.