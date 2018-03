Journalisten Het Laatste Nieuws uit zittingszaal gezet op proces-Hardy

Verloop proces-Hardy

Hardy staat terecht voor twee moorden en verkrachtingen en twee moordpogingen. Vandaag houdt de procureur-generaal haar rekwisitoor, haar eindpleidooi over de schuld. Ook de advocaat van Renaud Hardy zal aan het woord gelaten worden. Morgen gaat de jury normaal gezien in beraad. De juryleden moeten beslissen of Hardy schuldig is aan de feiten, en toerekeningsvatbaar. Is hij schuldig, dan moet ook nog beslist worden hoeveel jaren Hardy eventueel de cel in moet. Eind deze week kennen we wellicht het volledige verdict.