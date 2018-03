Kim Jong-un ontvangt voor het eerst Zuid-Koreaanse delegatie: "Sterke wil om onze banden te verbeteren"

Tijdens het diner zou Kim Jong-un gezegd hebben dat het "zijn sterke wil is om de noord-zuid-relaties te verbeteren en om een nieuwe geschiedenis te schrijven van nationale hereniging door gezamenlijke inspanningen". Achteraf werd gezegd dat er een akkoord bereikt is om verdere gesprekken te voeren.

De foto's die het Noord-Koreaanse staatspersagentschap verspreid heeft, tonen een breed lachende Kim Jong-un die hartelijk omgaat met zijn gasten. Aan Noord-Koreaanse zijde was ook Kim Yo-jong aanwezig, de zus van de dictator. Zij was vorige maand naar Zuid-Korea gegaan om de Winterspelen bij te wonen.

VS is "voorzichtig optimistisch"

De toenadering tussen beide Korea's, die begon in de aanloop naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, zet zich door met deze gesprekken. Al blijven er grote struikelblokken, zoals het Noord-Koreaanse nucleaire programma. Dat gaat intussen voort, ook al is het al even geleden dat er nog een rakettest is gebeurd.

Daarnaast zijn er later dit jaar opnieuw gezamenlijke militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea gepland. Dat gebeurt elk jaar, tot grote ergernis van het communistische noorden. Dit jaar zijn ze uitgesteld tot na de Winterspelen, en het is afwachten wat de reactie daarop zal zijn.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In is een grote voorstander van gesprekken met het noorden. De VS, de grote bondgenoot van het zuiden, is veel terughoudender. Toch zegt het Pentagon dat het "voorzichtig optimistisch" is over de ontwikkelingen. Gesprekken tussen de Amerikanen, die sterk aandringen op nucleaire ontwapening, en het regime van Kim Jong-un, lijken er nog niet meteen aan te komen.