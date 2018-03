Op de Afsluitdijk in Nederland is sinds vandaag kruiend ijs te zien. In lange perioden van koude doet het fenomeen zich vaak voor bij grote wateroppervlakten. Hier zijn de stukken ijs die op het IJsselmeer lagen door de wind weggeblazen en naast de weg beland. Rijkswaterstaat vraagt bestuurders geen risico's te nemen om te stoppen en foto's te maken.