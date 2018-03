Limburgse reeën zijn het kleinst

De beschikbare plaats voor reeën is beperkt waardoor de populatie ook niet meer toeneemt. Frank Huysentruyt van het Instituut Natuur- en Bosonderzoek: "In Limburg is de beschikbare ruimte voor die dieren om te schuilen, rond te lopen en voedsel te vinden, opgebruikt, omdat er heel veel reeën aanwezig zijn. Dan hebben ze het iets moeilijker. Daardoor zijn ze iets kleiner en wegen ze minder dan bijvoorbeeld hun soortgenoten in Oost- of West-Vlaanderen waar er weinig reeën zijn."

Meer everzwijnen

De populatie van everzwijnen neemt wel toe in Limburg. In 2017 zijn er 945 everzwijnen geschoten, dat zijn er 350 meer dan het jaar voordien.