MSK-directrice over de Toporovski-collectie: "Ik hoop dat mijn oog goed gefunctioneerd heeft"

Een tijd geleden rezen er vragen over de echtheid van de Toporovski-collectie in het MSK Gent. De werken werden uiteindelijk weggehaald. Een tiental andere Vlaamse musea distantiëren zich nu van het museum. Ze zeggen dat het verhaal ook hún geloofwaardigheid aantast.



Maar directrice Catherine de Zegher blijft erbij dat ze zorgvuldig te werk is gegaan: "Het is inderdaad zo dat het werken zijn waar men heel voorzichtig moet mee zijn, maar daar is ons oog juist op getraind. Daar heb ik dus al 35 jaar aan gewerkt om te kunnen zien wat vals of echt is. Ik hoop dat mijn oog goed gefunctioneerd heeft."



De stad Gent laat alvast de werking van het Museum voor Schone Kunsten doorlichten via een onafhankelijke audit. Dat heeft de schepen van Cultuur Annelies Storms (SP.A) gezegd in het programma "Terzake".