Nicole Kidman verrast nietsvermoedende toeristen

Het was een verrassing die kon tellen voor een groep toeristen die afgelopen zondag in een bus rondtoerden in Hollywood. Toen er gestopt moest worden door het drukke verkeer, bleek op de achterbank van de auto naast hen niemand minder dan Nicole Kidman te zitten. Kidman was op weg naar de Oscar-ceremonie die later die dag plaatsvond. De 50-jarige actrice, die ooit een Oscar won voor haar rol in "The hours", draaide vervolgens het autoraampje naar beneden, tot grote hilariteit van de toeristen natuurlijk.