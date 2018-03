Nog nooit kwamen zo weinig jongeren om het leven in het Belgische verkeer

Er komen de helft minder jongeren om het leven in het verkeer dan tien jaar geleden, blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van VIAS. Het verkeersinstituut noemt de daling de meest gunstige tendens uit zijn hele barometer. Vorig jaar was er opnieuw een daling van vijf procent. "Er is veel gesensibiliseerd naar die doelgroep", zegt Stef Willems van VIAS. "Jongeren behalen hun rijbewijs ook steeds later en hun uitgaansgedrag is veranderd - ze laten de grote discotheken links liggen en verkiezen het stadscentrum, waar ze met het openbaar vervoer geraken."

Vlaanderen heeft de beste cijfers

Er sterven niet alleen minder jongeren op de weg, VIAS noteert een algemene daling van 3 procent minder verkeersdoden. Vorig jaar vielen er 483 doden op de Belgische wegen, in 2016 nog 500. Het gaat hier om slachtoffers die ter plaatse sterven. De dalende trend in de Belgische cijfers is helemaal te danken aan Vlaanderen, waar een daling van 10 procent werd opgetekend - 222 doden in 2017 , dat zijn er 24 minder dan in het jaar ervoor. In Wallonië is het aantal doden nauwelijks veranderd, van 245 naar 246. In Brussel vielen er 6 doden meer: 15 in plaats van 9.

VIAS Verkeersveiligheidsbarometer 2017

Minder ongevallen met bromfietsen maar toch meer doden

Er vallen niet alleen minder doden in het verkeer, ook het aantal gewonden daalt (-6 %), van 51.074 naar 48.227. In 2017 gebeurden ook 5 procent minder letselongevallen. De daling is er voor elk type weggebruiker, behalve voor de vrachtwagens (+ 3%) Opmerkelijk: hoewel er nooit minder bromfietsongevallen waren dan vorig jaar, is het aantal doden in deze categorie gestegen van 10 naar 17. Stef Willems ziet een verklaring: "Hoe langer hoe meer oudere mensen rijden met een bromfiets, en als zij een ongeluk hebben zijn de gevolgen vaak zwaarder."

VIAS Verkeersveiligheidsbarometer 2017

Streefcijfer nog niet bereikt

Tegen 2020 wil de overheid het aantal verkeersdoden doen dalen tot 420 per jaar. Daar zitten we nog ver vanaf - vorig jaar kwamen nog altijd meer dan 600 mensen om het leven op de weg. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is optimistischer over zijn regio. Op de Vlaamse wegen werden vorig jaar 222 doden ter plaatse geregistreerd, uiteindelijk zullen er naar schatting 290 mensen sterven. "We zien al de derde daling op rij, deze keer met tien procent", zegt Weyts in een persmededeling, "nadat de cijfers in 2014 waren gestegen tot 'de schande van de 400'. Met 290 zitten we weliswaar nog een eind verwijderd van de Vlaamse doelstelling voor 2020, namelijk maximaal 200 verkeersdoden, maar de evolutie is alleszins erg bemoedigend." Minister Weyts licht de cijfers vandaag toe op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Gent. De cijfers zijn te raadplegen op de website van VIAS.