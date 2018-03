Norovirus duikt op in UZ Leuven

Ruim anderhalve week geleden kreeg een vijftal patiënten op de afdeling nierdialyse last van braakneigingen en diarree. Ze komen daar driemaal per week voor hun behandeling. Het ziekenhuis onderzocht hun stoelgang en enkele dagen later bleek dat ze besmet waren met het norovirus.

Het norovirus is een zeer besmettelijk virus. Het lijkt een beetje op buikgriep. Meestal blijft het bij braken en diarree, maar voor verzwakte patiënten kan het erg gevaarlijk zijn. Om te voorkomen dat het virus zich buiten de dialyse-afdeling zou verspreiden, heeft het UZ Leuven meteen strenge maatregelen genomen.

De afdeling nierdialyse wordt sindsdien elke dag grondig schoongemaakt met bleekwater. Er gelden ook strikte hygiënische maatregelen voor het personeel, dat handschoenen en maskers moet dragen. Hierdoor heeft het virus zich niet buiten de afdeling verspreid.

Tot nu toe zijn 12 mensen besmet geraakt met het norovirus. Twee van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De anderen verblijven in een rust- en verzorgingstehuis en hebben een brief meegekregen van het ziekenhuis met tips om verdere verspreiding te voorkomen.