Onvoorstelbaar Russisch spionageverhaal voor de Brusselse rechtbank: hier gaat het over

Dit verhaal start in Zuid-Amerika. De Russische geheime diensten maken er in de loop van vorige eeuw valse identiteiten aan voor toekomstige spionnen, al is op dat moment nog niet duidelijk voor wie precies. Later zou blijken dat de identiteiten voor het Russische spionagekoppel in kwestie zouden dienen. "Dit verhaal begint al in de jaren '60," zegt Knack-journalist Kristof Clerix. "De toenmalige KGB had een speciaal departement dat gespecialiseerd was in het creëren van dekmantels. Toen werd de zaak dus al in gang gezet".

Maar daar houdt het niet op. Om een geloofwaardige valse identiteit te creëren, wordt er ook een valse stamboom gemaakt. Hoe? Er worden frauduleuze documenten verzameld voor de zogenaamde ouders van het koppel. Zo stelen de inlichtingendiensten voor de zogenaamde moeder van de mannelijke spion de identiteit van een Brits meisje dat overleden is. Zijn vader is zogenaamd Belg. Ook de zogenaamde vader van de vrouw is Belg, haar zogenaamde moeder is afkomstig uit Ecuador.

In het geboorteregister van het Latijns-Amerikaanse Uruguay wordt door een lokale ambtenaar de naam van een man ingeschreven. De ambtenaar wordt daarvoor omgekocht door de Russen. Hetzelfde gebeurt met een vrouwelijke identiteit. Volgens haar identiteitspapieren is ze geboren in Ecuador.

Jaren '90: Belgische nationaliteit aanvragen

We maken een sprong naar de jaren negentig. Op Belgische ambassades in het buitenland worden de valse aktes samengevoegd om zo Belgische identiteitsdocumenten aan te vragen voor de twee

inlichtingenofficieren. Want in onze wetgeving staat te lezen dat men de Belgische nationaliteit kan aanvragen, wanneer men in het buitenland geboren is en één van de ouders Belg is.

Zo worden onder meer op het Belgische consulaat in Marokko paspoorten aangevraagd voor de twee. Om deze valse identiteiten in te voeren in het Belgische bevolkingsregister, is de hulp nodig van een Belgische consul. Hij wordt vermoedelijk omgekocht door twee Russen, aan wie hij ook gevoelige informatie zou hebben vrijgegeven over wie geen visum kan krijgen in België.