Een oproep van 50 bedrijfsleiders: "We willen meer vrouwen aan de top"

Op de vooravond van Internationale Vrouwendag met als thema ‘vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig’, is het nu - meer dan ooit - tijd dat we er allemaal samen iets aan doen. Laat ons vrouwelijk leidinggevend talent dringend meer aanmoedigen, begeleiden en promoveren. We zijn het verschuldigd aan onze bedrijven, aan onze economie, aan de maatschappij en aan onze dochters en kleindochters.

Meer dan ooit moeten bedrijven inzetten op diversiteit – niet alleen in hun raden van bestuur maar ook in de directiekamers en op alle niveaus van leiding geven. In een exponentieel veranderende wereld is diversiteit voor een onderneming een ongelofelijke troef. Je kijkt daardoor met verschillende visies naar de uitdagingen, het stimuleert innovatie en zorgt ervoor dat ondernemingen beter gewapend zijn tegen stilstand.

Gendergelijkheid

Ook de gendergelijkheidsindex van het Wereld Economisch Forum bevestigt deze problematiek. We nemen er een povere 31ste plaats in. Ooit blonken we in de top tien maar we gaan niet snel genoeg vooruit om die positie vast te houden en zakken ieder jaar meer af.

Het zou de evidentie moeten zijn anno 2018. We dachten dat we er bijna waren. Zo gaf het Europees Instituut voor Gendergelijkheid ons land een score van 70,5 procent in de ‘gender equality index 2017’. Niet slecht op het eerste gezicht. Toch, wie er dieper in duikt, merkt dat dit een probleem maskeert: de macht van beide seksen in het bedrijfsleven is oneerlijk verdeeld. We krijgen hiervoor dan ook een score van amper 38 procent. Aan de Belgische top is amper 1 op de 4 een vrouw.

Directiekamers

Werk aan de winkel is er onder andere in de directiekamers van onze bedrijven. Volgens het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) bestaan de officiële directiecomités van beursgenoteerde en overheidsbedrijven in België voor amper 18 procent uit vrouwen. Dat bedroevende resultaat is een indicatie dat we na deze internationale Vrouwendag nog meer in actie moeten schieten.

Gelijkwaardigheid moet een thema van elke dag zijn en niet alleen op deze Internationale Vrouwendag. Hoe meer we met een divers team naar iets kijken, hoe beter onze bedrijven gewapend zijn om valkuilen te vermijden en stilstand te voorkomen. Het stimuleert creativiteit, empathie, teamwork en zorgt eenvoudigweg voor betere resultaten en een beter bedrijf. In een exponentieel veranderende wereld is diversiteit meer dan ooit een troef om onze bedrijven sterker te maken. Het schept een werkcultuur waar mensen elkaar meer waarderen, en waar seksisme en machisme geen plaats meer hebben.

Als Belgische bedrijfsleiders, pleiten we voor een actieve rol van de CEO en directie in het aanmoedigen, begeleiden en promoveren van vrouwelijk leidinggevend talent op de hoogste niveaus in onze bedrijven. Als we samen een constructief fundament bouwen waarbij meer vrouwelijke leidinggevenden een voorbeeldfunctie in de organisatie vervullen, zullen ook meer jonge vrouwen hun ambitie durven uitdrukken en geloven dat een warm gezin en een succesvolle carrière echt wel kunnen samengaan.

Vrouwen moeten nog meer durven dromen, hoger mikken én doen – en hebben naast rolmodellen ook onze steun nodig om te geloven dat ze het echt kunnen waarmaken. Zij hebben ons nodig. En wij hebben hun talent ook broodnodig.



Het is tijd. Het is nodig. Wij maken er werk van. U ook?



Ondergetekende CEO’s/bedrijfsleiders/leidinggevenden



Ann Caluwaerts Chief Corporate Affairs Telenet (initiatiefneemster)

An Nuyttens President Solvay Silica

Arnaud Feist CEO Brussels Airport

Bert De Graeve Voorzitter Bekaert

Brieuc de Meeûs CEO MIVB

Caroline Pauwels Rector VUB

Caroline Van Marcke CEO Van Marcke Groep

Catherine Rutten CEO Pharma.be

Chris Peeters CEO Elia

Dominique Leroy CEO Proximus

Elke Geraerts Managing partner Better Minds at Work

Eric Domb CEO Pairi Daiza

Erik Van Den Eynden CEO ING

Fons Leroy Gedelegeerd bestuurder VDAB

Françoise Chombar CEO Melexis

Gert Ysebaert CEO Mediahuis

Hans Bourlon CEO Studio 100

Hans Maertens Gedelegeerd bestuurder Voka

Hilde Laga Voorzitter GIMV

Ingrid Ceusters CEO Ceusters Group

Isabelle Vermeir CEO Century21 Benelux

Jacques Vandermeiren CEO Havenbedrijf Antwerpen

Jan Verheyen Filmregisseur

Jean-Pierre Clamadieu CEO Solvay

Jo De Wolf CEO Montea

Johan Thijs CEO KBC

John Porter CEO Telenet

Karel Van Eetvelt CEO Febelfin

Karin Genoe CEO Vias institute

Lieven Boeve Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Luc Lallemand Gedelegeerd bestuurder Infrabel

Luc Sels Rector KU Leuven

Luc Van den Hove CEO IMEC

Machteld Verbruggen Algemeen Directeur Thomas More Hogeschool

Marion Debruyne Decaan Vlerick Business School

Michèle Sioen CEO Sioen

Muriel De Lathouwer CEO EVS Broadcast Equipment

Olivier Willocx Gedelegeerd bestuurder BECI

Pascale Van Damme Managing director Dell EMC Belux

Paul Lembrechts CEO VRT

Petra De Sutter Afdelingshoofd reproductieve geneeskunde UZ Gent

Piet Vandendriessche CEO Deloitte Belgium

Raymonda Verdyck Afgevaardigd bestuurder GO!

Rik Van De Walle Rector Universiteit Gent

Roger Kesteloot Directeur-generaal De Lijn

Saskia Van Uffelen CEO Ericsson

Sihame El Kaouakibi Chief Believer Next Gen

Sonja Willems Managing Director Janssen Benelux

Sven Mastbooms Toekomstdenker Kindred Spirits

Thierry Geerts Country Managing Director Google

Thomas Leysen Voorzitter KBC Groep

Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs

Yasmien Naciri Founder Amana en Fleks en columniste

