"Theo Francken heeft de Italiaanse kiezers niet begrepen. Of wil ze niet begrijpen"

De parlementsverkiezingen van afgelopen zondag in Italië zorgden voor een aardverschuiving in Italië. Movimento 5 Stelle (M5S) kwam als grote winnaar uit de bus. De andere winnaar was het extreemrechtse Lega, het vroegere Lega Nord, dat succesvol de switch heeft gemaakt van een anti-Zuidendiscours naar een antivreemdelingen- en identiteitsdiscours. Lega werd op rechts zelf enkele procenten groter dan het Forza Italia van Silvio Berlusconi. De Partito Democratico van Matteo Renzi verloor dan weer zwaar. De uitslag is disruptief: de traditionele politieke machten in Italië zijn uitgerangeerd. De situatie is vergelijkbaar met begin jaren 90, toen corruptieschandalen leidden tot het einde van de christendemocratische en de socialistische partij. De weg voor succes lag toen open voor Berlusconi. Diezelfde electorale weg ligt nu open voor M5S en Lega. Het succes van deze partijen kan onder meer toegeschreven worden aan grote ontevredenheid over hoe de migratie gemanaged wordt in hun land. Hoewel Italianen in se Europeesgezind zijn, is deze verkiezingsuitslag een duidelijke boodschap voor Europa: je hebt ons in de steek gelaten.

Theo Franckens reactie op het hele gebeuren? “In 2014 haalde de linkse Partito Democratico van Mateo Renzi nog 40,8 % van de stemmen. Vier jaar opengrenzenbeleid en +650.000 bootmigranten later, staat de teller nog op 18,7 %. En maar Refugees welcome! Wir schaffen das! roepen. Basta! antwoorden de burgers.”

In 2014 haalde de linkse Partito Democratico van Mateo Renzi nog 40,8 % van de stemmen. Vier jaar open grenzenbeleid en +650.000 bootmigranten later, staat de teller nog op 18,7 %.



En maar Refugees welcome! Wir schaffen das! roepen. Basta! antwoorden de burgers. pic.twitter.com/fSfXAq6ODv — Theo Francken (@FranckenTheo) 5 maart 2018

Deze tweet toont aan dat Theo Francken het niet begrepen heeft. Of het niet wil begrijpen.

Niemand in Italië roept “Refugees welcome” en “Wir schaffen das” en deze framing is bijzonder kwalijk.

Niemand in Italië roept “Refugees welcome” en “Wir schaffen das” en deze framing is bijzonder kwalijk. Italië worstelt al zeer lang met het migratievraagstuk, al lang van voor er bij ons sprake was van een vluchtelingencrisis. Zowel bij links als rechts is er consensus dat de instroom moet stoppen. De centrumlinkse Italiaanse regering onder leiding van Gentiloni sloot zelfs omstreden akkoorden met de Libische kustwacht om vertrekkende bootmigranten tegen te houden. Allesbehalve open grenzen dus. Italië smeekt Europa al jaren om het probleem samen aan te pakken. De onvrede in Italië is immens en de situatie is volledig uit de hand gelopen: zelfs een voormalige kandidaat voor de Lega die het vuur opende op verschillende Afrikaanse migranten, stond het succes van de partij niet in de weg. Integendeel. Je kan niet Italië met alle zonden van Israël beladen en tegelijkertijd wegkijken als ze Europa om hulp vragen. Je kan Italië ook niet verwijten dat het een migrantenprobleem heeft, maar ondertussen lustig gebruik maken van de Dublinverordening om migranten terug te sturen naar datzelfde Italië. Theo Francken veegt enkel voor eigen deur en schept op over hoeveel migranten hij terugstuurt. Maar zo werkt het niet, als Sicilië eigenlijk je voordeur is.

Signaal begrijpen