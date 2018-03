Performancekunstenares van podium gesleurd in Brussel tijdens gesprek over censuur

Deborah De Robertis' presentatie over censuur op een TEDtalk in Brussel gisteren werd ironisch genoeg zelf gecensureerd. De performancekunstenares is tijdens haar speech hardhandig van het podium gehaald, omdat ze volgens de organisatie haar contract had verbroken, dat meldt De Morgen.

De Robertis is een Luxemburgse performancekunstenares die in Brussel woont. Ze schuwt de controverse niet. In haar werk verzet ze zich tegen de objectificatie van de vrouw. Vaak toont ze hierbij haar eigen ontblote lichaam. Zo toonde ze in 2014 haar eigen vagina voor het schilderij "L'origine du monde" van Gustave Courbet (1866). Die performance werd onderbroken, net zoals enkele andere acties, omdat er ophef ontstond over het expliciete karakter.



De Robertis kreeg dus al vaak te maken met censuur en over die ervaringen mocht ze komen praten op een gespreksavond georganiseerd door TEDxBrussels, in BOZAR. TED is een wereldwijde organisatie die verschillende sprekers uitnodigt om in korte tijd nieuwe, schokkende of verrassende ideeën voor te stellen.

Sommige mensen applaudisseerden, maar ik voelde me vooral fysiek misselijk Clo Willaerts (social media experte)

In haar contract stond dat ze geen audio of video kon gebruiken. Een van de organisatoren reageerde onthutst, omdat De Robertis toch expliciet materiaal toonde. Dat vertelt experte social media Clo Willaerts in De Ochtend, zij zat gisteravond in de zaal. Ironisch genoeg werden de borsten van De Robertis ontbloot door de ruwe actie van de man. "Sommige mensen applaudisseerden, omdat ze dachten dat het "part of the act" was, maar ik voelde me vooral fysiek misselijk." Hieronder ziet u beelden van het hardhandige optreden:

Mijn tweede editie (als student) van #TEDxBrussels , kon beter. Het enige wat me is bijgebleven is dit: pic.twitter.com/fLdRixj2pU — Maarten Mollie 👌 (@MollieMaarten) 5 maart 2018

De Brusselse politie kwam ter plaatse nadat ze een oproep had gekregen dat er mensen in BOZAR, waar het evenement plaatsvond, waren binnengedrongen. Dat zei woordvoerder Ilse Van de Keere in een gesprek met VRT NWS. "We kregen een oproep van BOZAR, dat er mensen het gebouw waren binnengedrongen. Er zijn verschillende patrouilles ter plaatse gegaan en uiteindelijk bleek er van inbraak geen sprake. Er was onenigheid tussen de organisatoren en de artiesten. Er is gewag gemaakt van naakte danseressen, maar ik weet zelf niet in welke hoedanigheid. Onze mensen hebben alle betrokken partijen verhoord en een pv opgesteld voor slagen en verwondingen."

Soms weet je niet goed hoe te reageren, maar deze reactie was erg ongepast TED

Intussen heeft TED ook zelf gereageerd in een statement op hun blog. "We hebben de situatie besproken met de organisator. We erkennen dat er momenten zijn waarbij je niet goed weet hoe te reageren op een situatie, maar deze reactie was erg ongepast. We trekken onmiddellijk de TEDxBrussels licentie van de man die de kunstenares van het podium heeft gehaald, in."

Intussen verschenen er al verschillende verontwaardige reacties op Twitter:

Opmerkelijk, censuur bij #TEDxBrussels waar @d_derobertis van het podium is gehaald na het tonen van beeldmateriaal. https://t.co/7Ay1tyCsDh — Marco Derksen (@marcoderksen) 5 maart 2018