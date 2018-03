Moordproces tegen excentrieke Deense duikbootbouwer gaat vandaag van start

Tijdens het proces moet duidelijk worden hoe en waarom de journaliste Kim Wall in de nacht van 10 en 11 augustus 2017 om het leven kwam in de duikboot van de 47-jarige Madsen. Op deze vragen konden nog geen antwoorden worden gegeven, omdat Madsen zijn verklaringen al meermaals heeft aangepast en de autopsie de exacte doodsoorzaak niet heeft kunnen achterhalen. Het parket vermoedt dat Wall om het leven werd gebracht door verstikking of een doorgesneden keel, na gemarteld te zijn door Madsen.

Madsen wordt officieel beschuldigd van moord met voorbedachten rade, lijkschennis en seksuele agressie. De onderzoekers geloven dat Madsen de moord uitvoerig had voorbereid, omdat aan boord van de gezonken duikboot een mes, een zaag, een riem en klemmen werden gevonden. De openbare aanklager argumenteert dat Madsen het lichaam van Wall zou hebben versneden en verzwaard, en dat hij zijn boot expres zou hebben laten zinken om de moord te verdoezelen.

Volgens de onderzoekers heeft Madsen Wall vermoord om een seksuele fantasie van hem te realiseren. Op zijn laptop werden namelijk allerlei filmpjes teruggevonden van stervende vrouwen.

Peter Madsen heeft intussen toegegeven schuldig te zijn aan lijkschennis, maar hij ontkent schuldig te zijn aan moord. De man blijft bij zijn verhaal dat de dood van Wall een ongeluk was.

Madsen riskeert levenslang. Het verdict wordt verwacht op 25 april.

Moord op de Nautilus

Op 11 augustus 2017 visten reddingsdiensten Peter Madsen op uit het water in de baai van Køge, in het zuidwesten van Kopenhagen. Hij verklaarde aan de autoriteiten dat zijn zelfgebouwde duikboot, de UC3 Nautilus, was beginnen te zinken door technische mankementen, en dat hij ternauwernood had weten te ontsnappen. De freelance journaliste Kim Wall, die bij hem aan boord was geweest om hem te interviewen, had hij voor het zinken aan wal afgezet. Van Wall was nadien echter geen spoor meer te bekennen.

Madsen veranderde zijn verhaal toen op 20 augustus Walls verminkte torso zonder ledematen aanspoelde. Hij verklaarde dat de jonge vrouw gestorven was in de duikboot door een ongeluk. Een zwaar luik zou op haar hoofd zijn terechtgekomen. Daarna zou Madsen hebben besloten om haar te begraven op zee.

In oktober 2017 werden de resterende ledematen van Wall teruggevonden in plastic zakken, die verzwaard waren met metaal om ze te doen zinken. Daarop paste Madsen zijn verklaring opnieuw aan. Wall zou volgens hem om het leven zijn gekomen door koolstofmonoxidevergiftiging, terwijl hij op het dek stond. Hij gaf toe dat hij haar lichaam verminkt had, maar ontkent nog altijd dat hij haar vermoord zou hebben.

Het parket hechtte echter geen geloof aan Madsens beweringen en besloot hem in januari 2018 aan te klagen voor moord met voorbedachten rade. Dat proces gaat dus vandaag van start.

De excentrieke duikbootbouwer

Peter Madsen stond in Denemarken voor 2017 vooral bekend als een ietwat excentrieke en gedreven uitvinder en ruimtevaartingenieur. Hij kwam geregeld in de media met zijn zelfgebouwde toestellen, waaronder een raket. De duikboot UC3 Nautilus werd voor het eerst te water gelaten in 2008. Verschillende documentairemakers namen sindsdien contact op met hem om hem te interviewen, waaronder dus ook Kim Wall. Met alle gevolgen van dien.