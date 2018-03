Redder filmt prachtig moment: snowboarder wordt na lawine teruggevonden

Eén van de vijf snowboarders raakte zwaargewond, voor de vier anderen is het avontuur zonder kleerscheuren afgelopen.

In het noorden van de Amerikaanse staat is bijna twee meter sneeuw gevallen. Ook in Mammoth Mountain Ski Area, zo’n 250 kilometer ten zuidoosten van Squaw Valley Ski Resort, werden drie mensen door een lawine verrast. Ook zij zijn allemaal gered, ze bleven alle drie ongedeerd.