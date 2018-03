Remco Campert is uitgeschreven

Remco Campert had vorige week te kennen gegeven niet meer mee te werken aan weekblad Elsevier en ook in de Volkskrant van zaterdag stond geen bijdrage meer van zijn hand. "Hij is moe en oud en heeft genoeg geschreven", laat zijn familie via De Bezige Bij weten. Een directe medische reden om te stoppen met werken is er niet.

Campert is een van de Vijftigers, samen met Lucebert, Gerrit Kouwenaar of Hugo Claus. Bekende romans van hem zijn “Het leven is vurrukkulluk” en “Een liefde in Parijs”. Zijn krantencursiefjes werden ook in boekvorm gebundeld. Nu ligt er geen nieuw werk meer op de plank, zegt de uitgeverij. Zijn laatste dichtbundel “Open ogen” verscheen in januari. (zie fragment hier onder).