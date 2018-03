Aanklager: "Deze man heeft geen greintje schuldbesef, geen greintje spijt, niks berouw"

Procureur-generaal Alexandra Van Kelst heeft vandaag in haar pleidooi uitgelegd waarom Renaud Hardy volgens haar schuldig is aan alle feiten waarvan hij beschuldigd wordt, en toerekeningsvatbaar. Volgens Van Kelst wist Hardy heel goed wat hij deed. "Het is zijn psychopatische persoonlijkheid en seksueel sadisme dat hem ertoe gebracht heeft om feiten te plegen", zegt de procureur-generaal. Volgens de procureur heeft Hardy ook "geen greintje schuldbesef, geen greintje spijt, niks berouw".

De procureur-generaal was ook heel hard voor de stelling van neuroloog Chris Van der Linden, die zegt dat Hardy lijdt aan een impulscontrolestoornis door Parkinsonmedicatie, waardoor hij is beginnen moorden. "Dus de lustmoorden van Hardy? Een bijwerkingske van de medicatie?", zegt de procureur. "Medicatie verandert niet iemand in een moordenaar." Volgens Van Kelst is het wetenschappelijk niet bewezen dat de Parkinsonmedicatie kan leiden tot moorden. "Over de hele wereld lijden miljoen mensen aan Parkinson, en zij nemen allemaal die medicatie. En hoeveel mensen hebben deze bijwerking in de hele wereld? 31.", zegt de procureur.

Bovendien heeft Hardy zich volgens de procureur nooit laten behandelen, is hij nooit naar een neuroloog gestapt. "Je merkt toch zelf dat er iets abnormaals gebeurt? Dat je met bepaalde impulsen kampt? Is hij bijvoorbeeld na de moord op Maria Walschaerts, naar de politie of naar een neuroloog gegaan? Zei hij, doe iets met mij, laat me behandelen? Nee, integendeel." Ook met cocaïne snuiven stopt hij niet, voegt de procureur nog toe.

Volgens procureur Van Kelst is Hardy schuldig aan alle feiten die hem ten laste worden gelegd, en is hij ook toerekeningsvatbaar. Straks wordt de advocaat van Hardy nog aan het woord gelaten. Morgen gaat de jury wellicht in beraad over de schuld.

Volgens de procureur-generaal heeft Hardy absoluut niet impulsmatig gehandeld. Hij wist volgens de procureur goed wat hij deed en kent het verschil tussen goed en kwaad. "Denk maar aan de feiten op Veerle Eyckermans. Hardy wou het laten lijken op een inbraak, dat is geen handeling op impuls he? Hij heeft ook een half uur op haar oprit gewacht. En toen hij merkte dat er iemand aankwam, is hij gevlucht. Dat is planmatig gedrag."