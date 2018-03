Ouders kamperen aan kleuterschool in Edegem, een week voor de inschrijvingen starten

De ouders en grootouders hebben er hun eerste nacht op zitten, voor de deur van kleuterschool OLVE Familia. "Meer dan een week voor de inschrijvingsdag installeerde de eerste ouder zich voor de schoolpoort", zegt schepen van Onderwijs Koen Michiels (N-VA). "Uiteraard sloten meteen enkele andere ouders aan. Gevolg is dat mensen die vlak bij deze school wonen, mogelijk nu al geen plaats meer hebben voor hun kleuter."



Elektronisch aanmeldingssysteem

Burgemeester Koen Metsu (N-VA) betreurt de situatie. "Het is absoluut te betreuren dat het anno 2018 nog altijd nodig is om voor bepaalde scholen te kamperen. Maar niet alle scholen zijn voorstander van een elektronisch aanmeldingssysteem, zoals in Antwerpen bijvoorbeeld. Ik denk dat een school ook nog iets meer inspraak wil in de criteria en de parameters. Maar wij -als gemeentebestuur- zijn wel voorstander van zo'n voorinschrijvingssysteem, maar het moet worden gedragen door de verschillende scholengroepen."

Volgende week is er een overleg tussen de gemeente en de verschillende schooldirecties in Edegem. En woensdag wordt er in het Vlaams Parlement gedebatteerd over de toepassing van het inschrijvingsdecreet.