Serge Dorny wordt intendant van opera van Beieren

Serge Dorny, geboren in Wevelgem, begon zijn carrière onder Gerard Mortier bij De Munt in Brussel, als dramaturg. Daarna werd hij artistiek directeur van het Festival van Vlaanderen. Hij was ook directeur van het London Philharmonic Orchestra. Sinds 2003 staat hij aan het hoofd van de opera van Lyon. Over enkele jaren verhuist hij dus naar München, waar hij - met Vladimir Jurowski als muziekdirecteur - de Bayerische Staatsoper gaat leiden.