Slachtoffer (9) ongeval Houthulst nog altijd in ziekenhuis

Het gaat om de jongen die het zwaarst gewond geraakte. Hij is vooral geraakt aan zijn hoofd, maar is buiten levensgevaar. Hij moest afgelopen nacht in het ziekenhuis van Roeselare verblijven en zal ook vandaag nog allerlei onderzoeken moeten ondergaan. Het andere slachtoffer is terug thuis. Die jongen heeft zijn scheenbeen gebroken.

Wat gebeurt er met de autobestuurder?

De bestuurder die de kinderen aanreed, is zijn rijbewijs voor een tijdje kwijt. Hij zal later voor de politierechter moeten verschijnen. De man van 25 riskeert dan een extra rijverbod van enkele maanden en een geldboete. Hij haalde gisterenmiddag een andere auto in die de twee scholieren liet oversteken op het zebrapad in Houthulst. Hij kon niet meer remmen en reed de twee jongens aan.