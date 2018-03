Sri Lanka kondigt noodtoestand af voor 10 dagen

De spanning tussen moslims en boeddhisten neemt in Sri Lanka al maanden toe. Radicale boeddhisten beweren dat moslims burgers dwingen om zich te bekeren tot de islam. Extremistische moslims zouden bovendien archeologische sites vernietigen die voor de boeddhisten waardevol zijn. Ook de aanwezigheid van Rohingya, een moslimminderheid die in Myanmar wordt onderdrukt, zet kwaad bloed bij radicale boeddhisten.



Het kwam tot geweld tussen boeddhisten en moslims in Kandy, dat is een centraal gelegen district van Sri Lanka. Extremistische boeddhisten staken daar ondermeer een winkel in brand die eigendom is van een moslim.



De Sri Lankaanse overheid zond gisteren extra politietroepen naar Kandy en stelde de avondklok in. De regering in Colombo wou op die manier vermijden dat het geweld zou uitbreiden. Nu gaan de autoriteiten nog een stap verder. De noodtoestand die is uitgeroepen voor heel het eiland zal minstens tien dagen duren.