Staf Knop overleden, journalist en mediafiguur

Staf Knop brak bij het grote publiek door in de jaren 60 als het wat norse jurylid van "Canzonissima", de erg populaire voorloper van Eurosong. Hij had er toen al een lange carrière als journalist en auteur op zitten. Later werd hij nog casinodirecteur in Knokke. Staf Knop bleef actief tot zijn laatste dag, hij had nog grootse plannen. Hij werd 97 en stierf na een zware val.