Tectum Group opent nieuw hoofdkwartier in Genk

Tectum zag in 10 jaar tijd zijn omzet groeien van 32 naar 130 miljoen euro, en het aantal personeelsleden nam toe van 150 tot 420. De afgelopen 2 jaar investeerde het bedrijf van de familie Biesmans 15 miljoen euro, onder meer in het nieuwe hoofdkwartier. Genk werd als locatie uiteindelijk verkozen boven Lummen en Tessenderlo omwille van het symbolische karakter, maar ook om de nabijheid van het kanaal en van 2 autosnelwegen die een vlotte verbinding met de leveranciers in Duitsland garanderen.

CEO Rudy Evens sluit ook niet uit dat er in de komende jaren voor het transport een samenwerking komt met bedrijven als Essers, Group Machiels en Haven Genk die op het Fordterrein logistieke activiteiten gaan starten.

Zelf heeft Tectum nog eens 2 miljoen euro aan investeringen op stapel staan, onder meer in nieuwbouw en de uitbreiding van zijn bestaande sites. Het bedrijf is vooral actief in de bouwsector van de Benelux, maar heeft ook een vestiging in Warschau.