Advocaat Renaud Hardy: "Hardy moet worden geïnterneerd"

De advocaat van Renaud Hardy, Frederic Thiebaut, ontkent niet dat Hardy psychopate kenmerken heeft, en een seksueel sadistische seriemoordenaar is. Maar het is volgens de advocaat pas na 2010 dat er ook een stoornis optreedt, wanneer hij de medicatie begint te nemen, waardoor hij gaat moorden. "Voor 2010 waren er kosten aan, na 2010 was het een perte totale", zegt Thiebaut.

Koevoet moet ontoerekeningsvatbaarheid bewijzen

Volgens Thiebaut zijn alle experten het erover eens dat Hardy lijdt aan een impulscontrolestoornis, maar is er enkel discussie over het gevolg daarvan, of dat ertoe heeft geleid dat hij is beginnen moorden. Volgens de advocaat heeft geen enkele gerechtsdeskundige kunnen aantonen dat hier geen wetenschappelijke basis voor is, aangezien er wel al gevallen bekend zijn van pedofilie, exhibitionisme en verkrachting als gevolg van de stoornis. Bovendien handelde Hardy niet altijd bedachtzaam volgens zijn advocaat. Om dat aan te tonen, haalt hij plots een koevoet boven in de zittingszaal. "Dit lag in zijn koffer toen hij naar slachtoffer A.H. ging die hij wou vermoorden, maar hij nam in de plaats een kleiner bijltje mee". Hardy kwam volgens de advocaat enkel bij dat slachtoffer terecht omdat hij eerder bij een gezin wou binnenvallen, maar dat lukte niet. "De volgende dag had hij nog altijd de drang om te vernietigen. Hij ging naar een huis, belde aan, en schoot met een loodjesgeweer op de vrouw. De vrouw kon wegspringen. Het mislukte dus. Niet veel later schoot hij met datzelfde loodjesgeweer op een voorbijfietsende vrouw. Die absolute wil, die drang om iemand om te brengen, iemand te terroriseren, dat blijkt uit deze ganse reeks van feiten", zegt Thiebaut.

Internering is geen jackpot Advocaat van Hardy Frederic Thiebaut

Advocaat Frederic Thiebaut wil ook duidelijk maken dat internering geen ticket naar de vrijheid is. "U kan denken dat hij dan de jackpot heeft gewonnen, maar niks is minder waar", zegt de advocaat. "8,1 procent van alle geïnterneerden zit 20 jaar of langer vast, er zitten mensen tussen die 30 of meer dan 40 jaar geinterneerd zijn." Volgens de advocaat kom je niet zomaar vrij als je geïnterneerd bent. "Er is een systeem van controle, en de slachtoffers worden betrokken."

"Heeft Renaud Hardy deze gruwelijke feiten gepleegd? Ja", besluit Thiebaut. "Heeft zijn ziekte een invloed gehad? Zeker. En zijn medicatie? Ja, want hij heeft er stoornissen bijgekregen. Is hij een gevaar op dit moment? Ja", zegt de advocaat. Hij richt zich naar de jury en zegt: "Nu is het aan jullie, leg alles in de weegschaal."

Wanneer kennen we de uitspraak?

Morgen volgen er nog replieken door de advocaten van de burgerlijke partijen. Daarna gaat de jury in beraad. Die moet eerst beslissen over de schuld en toerekeningsvatbaarheid. Als hij schuldig is, moet er nog een beslissing volgen over de strafmaat. Eind deze week kennen we wellicht het verdict.