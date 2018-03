Tienerschool in Oostende moet overstap naar middelbaar makkelijker maken

Leerlingen van de twee basisscholen zullen tijdens het zesde leerjaar al les volgen in het atheneum. Ze kunnen er kennismaken met de labo's en de technieklokalen. Er zullen ook leerkrachten van het middelbaar les geven in de basisscholen. Op die manier worden de verschillen in manier van les geven kleiner.

Voor veel jongeren is de overgang naar het middelbaar moeilijk. Ze komen in een grote school terecht met veel leerlingen en leerkrachten. "Met de tienerschool willen we die overgang minder problematisch maken zodat de jongeren zich meteen goed voelen in hun nieuwe omgeving", zegt directeur Jean Surmont van het Atheneum Pegasus in Oostende.



Ook in Koekelare gaat er op 1 september een tienerschool van start.