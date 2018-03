Toyota stopt met dieselwagens in Europa

De Japanse autobouwer Toyota stopt nog dit jaar in Europa met het aanbieden van diesels voor de markt van personenwagens. Dat heeft het bedrijf aangekondigd op het autosalon in Genève. Ook in ons land zal het dieselaanbod uit de markt verdwijnen.

Toyota neemt de beslissing naar eigen zeggen wegens de dalende vraag naar diesels. Vorig jaar waren dieselwagens goed voor minder dan tien procent van de verkoop van het merk op de markt voor personenwagens, klinkt het. Hybrides - een combinatie van een elektrische motor en een verbrandingsmotor - waren goed voor 41 procent van de verkoop.

Voor commerciële voertuigen, zoals de Hilux, de Proace en de Land Cruiser, worden wel nog dieselmotoren aangeboden.

Bij Toyota België bevestigt men het verdwijnen van het dieselaanbod voor personenwagens. Heel veel verschil zal dat niet uitmaken, zo klinkt het. "In de eerste twee maanden van het jaar waren diesels goed voor minder dan tien procent van onze verkoop en dan ging het nog vooral om die commerciële voertuigen", aldus de woordvoerster van Toyota België. "Voor die commerciële voertuigen blijft het dieselaanbod bestaan", bevestigt ze.