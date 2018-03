Unicef: "70 procent van de medische hulpgoederen niet in Oost-Ghouta geraakt"

"Het is niet goed gelopen met de toelating van dit VN-konvooi. Verschillende vrachtwagens hebben we helemaal niet kunnen uitladen. En het meest wraakroepend is dat 70 procent aan medische middelen van de vrachtwagens werd gehaald door het regime van Assad", zegt Geert Cappelaere, hoofd van Unicef Midden-Oosten. In totaal konden 14 van de 46 vrachtwagen niet worden uitgeladen door aanhoudende bombardementen in de regio.

"Toestand is dramatisch"

De toestand in Oost-Ghouta wordt volgens Unicef met de dag dramatischer. "Er leven nog steeds 400.000 mensen in het gebied, waarvan 200.000 kinderen. Het gebied wordt al meer dan drie jaar bezet. De laatste twee weken werd er zeer intens gevochten."

Deze medische hulp in de regio is noodzakelijk zegt Unicef. "Tijdens de eerste twee maanden van dit jaar hebben meer dan 100 kinderen het leven gelaten, meer dan 100 kinderen zijn levensbedreigend gewond. Er zijn amper dokters in Oost-Ghouta, en de weinigen die er werken, hebben echt nood aan geneesmiddelen en dat wordt hen nu ontzegd", gaat Cappelaere voort.

Unicef wil zo snel mogelijk een nieuw konvooi in de regio krijgen. "We onderhandelen elk uur van de dag met de Syrische regering en met de oppositie om opnieuw hulpgoederen in Oost-Ghouta te krijgen. Het duurt onaanvaardbaar lang, maar we geven niet op."