Vervanging oude F-16's: Kamerlid Veli Yüksel sluit aankoop tweedehands F-16's niet uit

"Indien zou blijken dat het aanbod en de prijs niet voldoen aan onze verwachtingen, dan mogen we het verder vliegen met tweedehands F-16's niet uitsluiten", stelt Veli Yüksel. "Ik denk dat dat een optie is. Het zou meer tijd en ruimte bieden om over deze investering een goede gefundeerde en weloverwogen beslissing te nemen."

In de running zijn: het Amerikaanse bedrijf Lockheed Martin, dat de F-35 bouwt, en het Europese consortium van Airbus/BAE, dat de Eurofighter Typhoon bouwt. De Franse constructeur Dassault diende geen dossier in, maar wil zijn Rafale-toestel wel laten meedoen buiten die officiële juridische aanbestedingscompetitie.

F-35

Om de F-16 te vervangen, wordt over het algemeen de F-35 gezien als de favoriet. Met dat Amerikaanse toestel zijn nog heel wat problemen, uitstel zou in dat licht niet onlogisch zijn. Maar Kamerlid Yüksel wil naar eigen zeggen die F-35 niet extra tijd gunnen om zaken in orde te brengen. "Het gaat over het verzekeren van onze inzetbaarheid en bijdrage aan internationale operaties, het gaat niet over tijd geven aan deze of gene leverancier."

CD&V-parlementslid Yüksel verduidelijkt daarnaast dat hij in eigen naam spreekt, al lieten ook andere partijgenoten eerder een gelijkaardig geluid horen. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) is er alvast niet voor te vinden: "Ik meen dat meneer Yüksel lid is van CD&V en dat zijn partij deel uitmaakt van de regering die instemde met de vervanging van onze F-16's."