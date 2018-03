Vlaamse Gemeenschap weet niet hoeveel kunst ze bezit

Ook informatie over de ontsluiting laat te wensen over. Bepaalde musea kunnen niet precies zeggen hoeveel werken ze tonen aan het publiek. Al die kunstwerken die eigendom zijn van de Vlaamse Gemeenschap zitten trouwens op 1700 locaties. Van 2000 stukken is onbekend op welke plaats ze worden bewaard. Mogelijk is een aantal voorwerpen spoorloos geraakt in een of ander depot.

Het Rekenhof vraagt aan Vlaams minister van cultuur Gatz (Open VLD) om een visie te ontwikkelen op samenstelling, uitbouw en beheer van onze kunstschatten. Volgens Sven Gatz werkt zijn administratie op dit ogenblik aan een visienota over het beheer en de ontsluiting van de eigen collectie. Die tekst komt volgens de minister tegemoet aan de aanbevelingen van de audit van het Rekenhof.